İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep-Adana otobanında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adana otobanında akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, bir kamyonet ve bir tır olmak üzere toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bazı araçlar kaygan yolda savrularak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından durum trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürdü. Yaşanan kazanın ardından otobandaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Said Vakkas Yağcı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.