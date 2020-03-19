Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Gaziantep-Adana otobanında akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, bir kamyonet ve bir tır olmak üzere toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bazı araçlar kaygan yolda savrularak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından durum trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürdü. Yaşanan kazanın ardından otobandaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Said Vakkas Yağcı