Gaziantep Atatürk Lisesi mezunları bir araya geldi

ALİMDER tarafından her yıl düzenlenen geleneksel ‘Nohut Dürümü Buluşması ve Mangal Keyfi' etkinliğinin bu yıl 10'uncusu, Gaziantep Atatürk Lisesinde yapıldı. Etkinliğe lisenin mezunlarından Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP İl Başkanı Lütfü Demir, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Uğur, hakim Mustafa Kılıç, eski milletvekili Akif Ekici, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan da katıldı.

“Atatürk Lisesi mezunu olmaktan her zaman gurur duydum”

ALİMDER Yönetim Kurulu üyesi olan Başsavcı Mustafa Yalçın, “Atatürk Lisesi mezunu olmaktan her zaman gurur duydum. Bizim öğrencilik dönemlerimizde şartlar pek elverişli değildi. Şimdi çocuklarımızın eğitimi için dernek olarak desteğimizi esirgemiyoruz. Eğitim hayatımızın en önemli dönemlerinde edindiğimiz dostluk ve kardeşlik ile bugün kocaman bir aile olduk” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, okula spor salonu sözü vererek, “Bu okulda birçok hatıramız var. Okulumuzun daha önce tamamen bakımını gerçekleştirmiştik. Şu an bahçede bulunan eski sahanın yerine bir kapalı spor salonu yapacağız. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Okulumuzdan mezun olanları yıl yıl katalog haline getirmelerini istiyorum. Mezun dostlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum“ dedi.

“Atatürk Lisesi yıllardan beri bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan öğrenciler yetiştirdi”

Lisenin ilk mezunlarından olan eski milletvekili Akif Ekici, “1966 yılında ortaokula kaydoldum, 1973 yılında bu okuldan mezun oldum. Ülke sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisini Atatürk Lisesinde öğrendik. Atatürk Lisesi yıllardan beri bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan öğrenciler yetiştirdi. Okulumuzda eğitim vermiş olan hocalarımızla da bir araya gelmek istiyoruz“ diye konuştu.

ALİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Behzat Şencay ise konuşmasında şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bu yana ülkemize, şehrimize önemli katkılar sağlayan birçok değerli isim mezunlarımız arasında yer alıyor. Dernek olarak okulumuzda eğitim alan ve okulumuzdan mezun olan kişileri bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Dernek olarak okulumuzda eğitim alan öğrencilerin geleceğini şekillendirmek adına birçok kariyer günü düzenledik. Okulumuzun yıkılması gündemdeyken, Valimiz Davut Gül'e düzenlediğimiz ziyaretle yıkılma fikrinden vazgeçilmesini sağladık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, okulumuz adına birçok destekte bulundu ve bu yıl okulumuza kapalı spor salonu yaptıracak. Bize bu güzel müjdeyi verdiği için ve destekleri için başkanımıza teşekkür ediyoruz.''

Gaziantep Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Karabulut, Atatürk Lisesinden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, niyetlerinin okulun eski mezunları ile bir araya gelmek, öğrencilik dönemlerini hatırlamak olduğunu vurguladı. Karabulut, ALİMDER yönetimine yapılan organizasyon için teşekkürlerini dile getirdi.

Etkinlikte ALİMDER tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na desteklerinden dolayı plaket verildi. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte, başarılı öğrencilere de hediyeler verildi.

Muhammet Mücahit Dereli