Gaziantep Beşiktaş Canlı İzle| Gaziantep BJK Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'de yeni haftanın açılış karşılaşmasında bugün Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşıyor. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde son oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan 9. sırada bulunan Gaziantep FK mücadele edecek.

Gaziantep Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Gaziantep Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Günay Güvenç: “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum”

Eski takımı Beşiktaş'a karşı evlerinde oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum. Takımımız da dört gözle bekliyor. Beşiktaş maçı oynayacağımız büyük maçlardan birisi. Beşiktaş gibi güçlü bir camia gelecek Antep'e. Her zamanki gibi onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Benim için duygusal bir maç. Çok sevdiğim bir camia. Beni bilen bilir 3 senem çok güzel geçti Beşiktaş'ta ve şampiyon olduk. Şimdi rakip olacağız. Takım olarak hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın son haftalarda bir düşüşü var gibiydi. Ancak son maçları gördük, Beşiktaş halen çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Fair-play açısından, maç zevki açısından güzel bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki 3 puanı almak istiyoruz bu maçta” şeklinde konuştu.

“Transferim konusunda görüşmeler var”

Bu sezon Gaziantep FK ile sözleşmesi bitecek olan deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunarak, “Transferim konusunda görüşmeler var. Ben kendimi çok fazla ön plana atmak istemiyorum. Burada Gaziantep FK'nın başarısı önemli. Biz onun için savaşıyoruz. Kulübüm benimle konuşmaya başladı. Yavaş yavaş ilerliyoruz zaten acelemiz de yok. Önceliğimin burası olduğunu kulüp de biliyor. O yüzden konuşmalar devam ediyor. En yakın sürede bir sonuç olur benim şahsım adına. Burada olmaktan mutluyum. 2,5 senem çok güzel geçti Gaziantep'te. Antepli oldum artık. Hayırlısı olsun” diye konuştu.



