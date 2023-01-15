Gaziantep - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

GAZİANTEP 1-1 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
4. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Markovic'in uzak köşeye plase vuruşu yandan auta çıktı.
6. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Markovıc'in vuruşunu kaleci Altay çeldi.
8. dakikada Crespo'nun ortasında savunmada Ertuğrul'un hatasıyla seken topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasından boş kaleye vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Emre Mor'un kale önüne çevirdiği topu savunmada son anda araya giren Ertuğrul kornere çeldi.
23. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sagal'ın kafa vuruşunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
27. dakikada Jevtovic'in ortasına gelişine vuran Sagal'ın şutunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.
38. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Jevtovıc'in uzak köşeye aşırttığı topa Sagal dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı gitti.
40. dakikada Maxim'in sağ kanattan kale önüne ortasına Markovic'in yaptığı kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada sağ kanattan Markovic'in uzak direğe yerden ortasına Figueiredo'dan önce Ferdi dokunarak kornere gönderdi.
45+1. dakikada Emre Mor'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.
GOL | Gaziantep FK 1-1 Fenerbahçe, 55' Kitsiou
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Olguncan, Cem Özbay
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Marko Jevtovic, Merkel, Angelo Sagal, Maxim, Lazar Markovic, Joo Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Matej Hanousek, Onurhan Babuşcu, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Mustafa Eskihellaç, Valmir Veliu
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski, Miguel Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
Yedekler: İrfancan Eğribayat, Serdar Aziz, Diego Rossi, Arda Güler, Jashua King, Lincoln, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Luan Perez, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Gol: Valencia (dk. 8) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Emre Mor (Fenerbahçe)
Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun
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