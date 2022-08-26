Gaziantep FK, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

9. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz'in pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'ın sol çaprazdan sert şutu az farkla auta gitti.

15. dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Adriano'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Günay'ın geçen topu Ertuğrul son anda uzaklaştırdı.

28. dakikada Antalyaspor savunmasından çıkmak isterken kaleci Boffin'in hatalı pası sonrasında Markovic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Fredy'nin ara pasında topla buluşan Wright ceza sahasına girdi, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

40. dakikada Kudryashov pasında topla buluşan Fredy bekletmeden pasını aktardı, Wright aldığı pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-2

45+1. dakikada Fernando'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Adriano kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak maçın orta hakemi Suat Arslanboğa faul gerekçesi ile golü iptal etti.

54. dakikada Hanousek'in soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Figueiredo şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

58. dakikada Maxim'in pasında sol tarafta topla buluşan Sagal'ın sert ortasında Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayınca arka direkte bomboş pozisyondaki Tomas Pekhart topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile önce iptal edilen gol daha sonra VAR'ın uyarısı ile geçerli sayıldı. 3-2

63. dakikada sağdan Maxim'in ortasına arka direkte Sagal vuruşunu yaptı, ancak kaleci Boffin bu pozisyonda başarılı oldu.

67. dakikada Antalyaspor'un kullandığı serbest vuruşu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı, Fernando'nun hatasında topu önünde bulan Sagal, orta sahadan topu rakip ceza sahasına taşıdı ve aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

73. dakikada kaleci Günay'ın uzun pasında Kudryashov'un hatası sonrası topu önünde bulan Figueiredo hızla rakip ceza sahasına ilerledi ve kaleci Boffin'i mağlup ederek, takımının 5. golünü attı. 5-2

Stat: Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic (Stankovski dk. 86 ?), Mirza (Sagal dk. 46), Maxim, Furkan (Abdulkadir Parmak dk. 46), Markovic (Tomas Pekhart dk. 46), Figueiredo (Veliu dk. 77)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudryashov, Veysel, Bünyamin (Ghacha dk. 69), Fredy, Fernando (Ufuk Akyol dk. 77), Larsson (Hakan Özmert dk. 66), Adriano, Gökdeniz (Soner Aydoğdu dk. 66), Haji Wright

Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Mustafa Erdilman, Amar Gerxhaliu

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Figueiredo (dk. 28, 54 ve 73), Pekhart (dk. 58), Sagal (dk. 67) (Gaziantep FK), Wright (dk. 30 ve 40) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Maxim, Djilobodji, Figueiredo (Gaziantep FK), Fernando, Soner (Antalyaspor),

Gökhan Aklan - Adem Karagöz