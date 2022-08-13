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Gaziantep FK, Borven ile yolları ayırdı

Gaziantep FK, Borven ile yolları ayırdı
Gaziantep FK, Borven ile yolları ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, tecrübeli futbolcularından Torgeir Borven'in Norveç Ligi kulüplerinden Valerenga'ya transfer olduğunu açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, bir yıldır takım kadrosunda bulunan ve bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Norveçli futbolcu Torgeir Borven ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kırmızı-siyahlılar, tecrübeli futbolcunun transferi için Norveç Ligi kulüplerinden Valerenga ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Torgeir Borven'in transferi konusunda Norveç Ligi kulüplerinden Valerenga ile anlaşmaya varılmıştır. Börven'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Said Vakkas Yağcı
 

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