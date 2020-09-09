Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 2019 yılı yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Raman Chibsah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde geçtiğimiz sezon forma giyen Raman Chibsah ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Chibsah, takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman öncesinde ziyarette bulunarak, teknik heyetimiz, personelimiz ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı. Takımımıza yeni sezonda başarı dileklerinde bulunan Chibsah, kendisi için düzenlenen eğlenceli organizasyonun ardından vedalaşarak kulübümüzden ayrıldı. Kulübümüzde bulunduğu günden itibaren hem karakteri, hem de eğlenceli kişiliğiyle oldukça sevilen isimlerden olan Raman Chibsah'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.