Gaziantep FK- Fenerbahçe Canlı Anlatım

GAZİANTEP FK 2-1 FENERBAHÇE
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46' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerini Thiam'a bıraktı.
46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı!
İlk yarı Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
40' Penaltı vuruşunda topun başına gelen Maxim, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.
39' Sol kanattan Güray'ın ortasında Djilobodji'nin kafayla çevirdiği topu Tisserand eliyle kesti. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktaını gösterdi.
38' Nazım Sangare, Maxim'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Nazim Sangaré
36' Fenerbahçe gole yaklaştı! Pelkas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.
36' Fenerbahçe gole yaklaştı! Pelkas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.
35' Sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında Pelkas'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.
26' Sayılmayan gol! Güray'ın şutunda ceza sahasında Dicko'ya çarpan top Mirallas'ın önünde kaldı. Mirallas'ın vuruşunda top ağlarla buluşsa da hakem Dicko'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı.
24' Sağ kanattan Nazım'ın ortasında arka direkte kendini unutturan Pelkas topu ağlara gönderdi.
17' Gaziantep FK etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mirallas'ın çevirdiği topu penaltı noktasında Dicko kontrol etti. Dicko'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
10' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray'ın ortasında üst direğe çarpan top altı pasa düştü. Uygun durumda bulunan Vetrih, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
4' Sağ kanattan Olkowski'nin ortasında Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top kaleci Oytan'da kaldı.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko
Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Cisse