Gaziantep FK Fenerbahçe Canlı İzle | Gaziantep Fenerbahçe maçı zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK Fenerbahçe canlı izle... Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, tek galibiyetini son karşılaşmada Rizespor'u yenerek aldı. Sarı lacivertli ekibin bu sezon dış sahada üst üste iki galibiyeti bulunmuyor. Fenerbahçe, 2001/02'den bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmiyor. 2019/20 Süper Lig sezonunda rakip ceza sahalarında maç başına topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe, en az buluşan ekip Gaziantep FK. Süper Lig'in ilk yarısında skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe. Gaziantep FK ise öne geçtiği karşılaşmaların sadece birinden yenilgiyle ayrıldı.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 18 Ocak Cumartesi günü Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Gaziantep Fenerbahçe maçı beIN Spots kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayan sarı-laciverliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e ulaştı.

Gaziantep Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu. Kafile, daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

Maç öncesi Fenerbahçe'de Adil Rami ve Miha Zajc kadroya alınmazken sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses da kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette ise henüz lisansı çıkarılamadığı için Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi."

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 18 Ocak 2020 Cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek, Serkan Ok ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü görev alacak.