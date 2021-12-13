Gaziantep FK - Fenerbahçe Maç Anlatımı

GAZİANTEP FK 1-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2' Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başladı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi içeri ortaladı, ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

3' Sağ kanattan yapılan ortada, ceza sahasında Serdar'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

5' Doğan'ın sağ kanattan içeri ortasında kale önünde Muhammet'in şık vuruşunda Berke, topu kornere çeldi.

7' Rossi sağ kanattan ceza sahasına girdi. Rossi'nin çevirdiği top savunmadan döndü. Rossi, dönen topu bir kez daha içeri kesti. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

8' GOL! Figueiredo, Gaziantep FK'yi 1-0 öne geçirdi. Orta sahada topu alan Figueiredo, Berke'nin önde olduğunu fark edince vuruşunu yaptı. Berke'yi aşan top ağlarla buluştu.Gol - João Figueiredo

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İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao.

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar