Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Özbay yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar eşlik edecek.

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