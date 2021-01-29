Gaziantep FK- Galatasaray Canlı Anlatım

GAZİANTEP FK 0-2 GALATASARAY

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79' Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

74' Galatasaray'da Emre Kılınç yerini Etebo'ya bıraktı.Emre Kilinc - Oghenekaro Etebo

74' Galatasaray'da Arda Turan yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Arda Turan - Ömer Bayram

70' Gaziantep FK yine gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Dicko'nun yeren vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

63' Golün ardından Gaziantep FK baskısını arttırdı.

57' Gaziantep FK etkili geldi. Seri paslarla kaleye yaklaşan Gaziantep FK'da Güray'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı çıktı

51'Ryan Babel, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

51'GOOOLL!!! Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golü ile maçta öne geçiyor.

49'Amedej Vetrih'ten topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına girerek sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Günay Güvenç topu kornere çelmeyi başarıyor.

46' Galatasaray'da Belhanda yerini Onyekuru'ya bıraktı.Younès Belhanda - Henry Onyekuru

46' Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.Emre Akbaba - Kerem Aktürkoglu

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

45' Gaziantep çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı! Mirallas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in şutunda kaleci Muslera köşeyi giden topu son anda kurtardı.

33' Ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına Babel topu Emre Akbaba'ya çevirdi. Emre Akbaba topu boş ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

25' Ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu. Belhanda'nın yerden şutunda kaleci Günay'dan seken topu Babel kale önünde ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Babel'in pozisyonda bayrağını kaldırdı.

23' Gaziantep yine etkili geldi. Maxim'in ckaleyi karşıdan gören noktadan şutunda Muslera bir kez daha gole izin vermiyor.

13' Galatasaray tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Babel'in vuruşunda kaleci Günay topu taca yumrukladı.

10' Galatasaray gole yaklaştı! Belhanda'nın topuk pasında ceza sahasına sokulan Linnes, uygun durumda topu ayağından fazla açınca, kaybetti.

4' Gaziantep etkili geldi! Atılan uzun pasta Saracchi'den sıyrılan Oğuz Ceylan ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel.

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Castillo, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray