Gaziantep FK, Hatayspor'u deplasmanda vurdu

7. dakikada savunmanın pas hatasında topu kapan Markovic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada Adekugbe'nin pasında topla buluşan Lobjanidze sağ kanattan hızla topu ceza sahasına taşıdı. Arka direğe yerden pasında El Kaabi yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

38. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet'in ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahası çizgisi sağ köşesinden plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

49. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunu Hatayspor savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahasına yapılan ortayı Viranjes bir kez daha uzaklaştırmak isterken top Jevtovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Erce'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. 1-2

56. dakikada Kitsiou'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul kafa vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda direk dibinde topu çeldi. Orada bulunan Markovic'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasına ceza sahası içinde şutunda top üstten auta gitti.

62. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında sağdan ceza sahasına doğru girdi, arka direkten bomboş pozisyonda olan Markovic'e pasını aktardı. Markovic'in müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta çıktı.

64. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasına doğru ortasında arka direkte müsait pozisyonda olan Kaan Kanak'ın şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna

Hatayspor: Erce, Sam Adekugbe, Falette, Vranjes (Burak Öksüz dk. 90 ?), Kamil Ahmet, Aabid (Onur Ergün dk. 90 ?), Riberio (Kevin Varga dk. 80), Musa (Mehdi Boudjemaa dk. 63), Saint Louis (Kaan Kanak dk. 63), Lobjanidze, El Kaabi

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Sadık Baş, Mohammed Kamara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Mustafa (Valmir Veliu dk. 66), Maxim, Furkan (Abdulkadir Parmak dk. 75), Markovic (Mirza Cihan dk. 66), Figueiredo (Tomas Pekhart dk. 65)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Figueiredo (dk. 7), Jevtovic (dk. 49) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 31) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Viranjes, Kamil Ahmet (Hatayspor), Maxim, Markovic, Jevtovic (Gaziantep FK)

Gökhan Aklan - Adem Karagöz

