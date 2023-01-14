Gaziantep FK ile Fenerbahçe 7. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 19 puanla averajla 11. sırada yer alıyor.

Ligde 7. randevu

Fenerbahçe ile Gaziantep FK oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 7. kez rakip olacak. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 16 golüne, Gaziantep FK 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, İstanbul'da da Fenerbahçe aynı skorla rakibini yendi.

Gaziantep'te oynanan maçlar

Fenerbahçe, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda 3 kez karşılaştı. Geride kalan karşılaşmalarda Gaziantep ekibi 2 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 13 puan topladı. Rakip filelere 16 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde ise 6 gol gördü.

İrfan Can Kahveci cezalı

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer almayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 2 maç men cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

5 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

Erol Bulut, 9. kez rakip olacak

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, kariyerinde sarı-lacivertlilere karşı 8 kez mücadele etti. 47 yaşındaki teknik direktör, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK takımlarının başında Fenerbahçe'ye karşı 3 galibiyet alırken, 4 maçta da rakibine kaybetti. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bulut, 3 galibiyeti de çalıştırdığı 3 farklı kulüpte 1'er kez aldı.

Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İsmail Yasin Akçın



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