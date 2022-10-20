Gaziantep FK kupada farklı turladı!

Maçtan dakikalar

14. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde Papy'nin savunmadan seken röveşatasını tamamlayan Figueiredo'nun vuruşunu savunma çizgiden kornere çeldi.

28. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortaya Mirza gelişine vurdu, top savunmadan sekerek kornere gitti.

32. dakikada Figueiredo'nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Abdulkadir Parmak, ceza yayının hemen gerisinden yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metin Emre'nin plase vuruşu kaleci Mustafa Bozan'da kaldı.

38. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Figueiredo'nun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ramazan kurtardı.

45. dakikada Sarıyer'in paslaşarak kullandığı kornerde topa gelişene vuran Ramazan Çevik'in şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.

48. dakikada ceza sahasına girmeden sol çaprazdan Mirza Cihan'ın sert şutunu kaleci Ümitcan güçlükle kontrol etti.

53. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun dokunuşu yandan az farkla auta çıktı.

59. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdulkerim Çakar'ın sert şutunu Sarıyer kalecisi Ümitcan güçlükle kornere çeldi.

77. dakikada Maxim'in savunma arkasına attığı ara pası tek dokunuşla ağlara gönderen Figueiredo farkı ikiye çıkardı. 2-0

83. dakikada Maxim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Merkel, yerden düzgün bir vuruşu topu filelere gönderdi. 3-0

85. dakikada bir kez daha Maxim'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Figueiredo'nun şutu ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Cihan Aydın, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri Öğe

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Ömürcan Artan, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Matej Hanousek (Halil İbrahim Pehlivan dk. 81), Abdulkadir Parmak (Stankovski dk. 78), Alexander Merkel, Onurhan Babuşcu (Maxim dk. 57) Mirza Cihan (Abdulkerim Çakar dk. 57), Valmir Veliu (Angelo Sagal dk. 57), Joao Figueiredo

Yedekler: Erten Ersu, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Alin Tosça, Kitsiou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarıyer: Hacı Ramazan Özkanlı (Ümitcan Yıldız dk. 46) Gökhan Yılmaz, Sezer Yıldırım, Bora Çuha, Erkan Bükülmez (Taha Dönmez dk. 46), Savaş Yılmaz, Metin Emre Karal (Serhat Ahmetoğlu dk. 88 ?), Abdulkadir Özdemir, Barış Memiş (Atalay Babacan dk. 67), Eren Aydın, Ramazan Çevik

Yedekler: Ensar Sarı, Bartu Ermiş, Efe Geçim

Teknik Direktör: Mehmet Demirtaş

Goller: Abdulkadir Parmak (dk. 32), Joao Figueiredo (dk. 77 ve 85), Merkel (dk. 83) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Valmir Veliu, Onurhan Babuşcu (Gaziantep FK)

Said Vakkas Yağcı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.