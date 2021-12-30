Gaziantep FK kupada penaltılarla turladı

Maçtan dakikalar

25. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden sert şutunu kaleci Canberk güçlükle çeldi, dönen topu tamamlayan Enver Cenk'in dokunuşu direğin yanından dışarı gitti.

29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Enver Cenk'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Canberk'in kucağında kaldı.

36. dakikada sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın tehlikeli ortasını Figueiredo'dan önce araya giren Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

42. dakikada Maxim'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Messaoudi'nın kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı sert vuruş direğinde yanından az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada Kubilay'ın savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Batuhan Kör'ün kaleciyle karşı karşıya yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Mustafa Burak parmaklarının ucuyla çeldi.

58. dakikada savunma arkasına atılan pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mirza'nın rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı plase vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

61. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Mustafa Burak tokatladı, dönen meşin yuvarlağı penaltı noktasında tamamlayarak ağlarla gönderen Burak Altıparmak skoru eşitledi. 1-1

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşu direkten döndü.

86. dakikada Doğan'ın kısa geri pasında topla buluşan Batuhan Kör'ün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Mustafa Burak çeldi.

97. dakikada Ofosu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunu üst direkten döndü.

99. dakikada Batuhan Kör'ün pasında topla buluşan Ofosu'nun plase vuruşunu kaleci Mustafa Burak kornere tokatladı.

107. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in yerden yakın köşeye yaptığı vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

119. dakikada Dicko'nun pasından ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Türk'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci, Canberk'te kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Samet Çavuş

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Halil İbrahim Pehlivan (Yusuf Türk dk. 108), Steven Caulker, Alin Tosça, Ertuğrul Ersoy (Pawel Olkowski dk. 98), Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudı (Kıtsıou dk. 55), Alexander Merkel (Doğan Erdoğan dk. 55), Enver Cenk Şahin (Mirza Cihan dk. 55), Alexandru Maxim, Joao Figueiredo (Nouha Dicko dk. 95)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Papy Djilobodji, Hamza Mendyl, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Luka Capan, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Reagy Ofosu dk. 90), Kubilay Sönmez (Tuğbey Akgün dk. 106) Burak Altıparmak (Kerem Şen dk. 78), İsmail Yüksek, Namiq Alasgarov (Elton Acolatse dk. 64), Batuhan Kör

Yedekler: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Nicolas Zalazar, Cristobal Jorquera, Vefa Temel,, Eren Güler

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mirza Cihan (dk. 58) (Gaziantep FK), Burak Altıparmak (dk. 61) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Mirza Cihan (Gaziantep FK), Kubilay Sönmez, Taha Altıkardeş, Tuğbey Akgün (Bursaspor)

Said Vakkas Yağcı