Gaziantep FK ligde kalmayı garantiledi

Maçtan dakikalar
23. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Lung kurtardı.
25. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
26. dakikada yapılan santra sonrası topla buluşan Maxim, rakiplerini geçerek ceza sahasına kadar girdikten sonra yerden vuruş yaparak topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-1
33. dakikada yapılan orta sonrası Lung almak isterken sahipsiz kalan topu ağlara gönderin Maxim'in golü kaleciye faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
45. dakikada Gaziantep FK'nın sol çaprazdan Mirza Cihan ile kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.
47. dakikada Maxim'in ortasında Muhammet'in kafa ile dokunduğu top direğin üstünden auta çıktı.
51. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı serbest vuruşta Papy'nin kafası rakipten döndü, dönen toputamamlayan Ertuğrul meşin yuvarlağı üstten auta attı.
55. dakikada rakip ceza sahasında kaleci ile karşıya karşıya kalan Carole'un vuruşunu Günay kurtardı.
58. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşu üst direkten döndü.
75. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Maxim'in plase vuruşu savunmaya çarptıktan sonra direğin hemen yanından kornere çıktı.
79. dakikada kale önüne yapılan ortayı bir anda önünde bulan Kayserisporlu Hayrullah'ın vuruşu yandan az farkla dışarı gitti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karalbacık
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Angelo Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Merkel dk. 63), Mirza Cihan (Muhammet Demir dk. 46), Maxim, Joao Figueiredo (Mendyl dk. 74)
Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, El Messaoudi, Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Attamah, Kolovetsios, Carole, Campanharo, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı (Carlos Mane dk. 69), Abdulkadir Parmak (Hayrullah Erkip dk. 69), Emrah Başsan (Emre Demir dk. 81), İlhan Parlak (Yasir Subaşı dk. 39)
Yedekler: Cenk Gönen, Bilal Bayazit, Uğur Demirok, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Maxim (dk. 26) (Gaziantep FK), İlhan Parlak (dk. 25) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Maxim (Gaziantep FK) İbrahim Akdağ, Yasir Subaşı, Carole (Kayserispor)
Said Vakkas Yağcı