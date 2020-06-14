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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü karşılaşmasında eşitlik bozulmadı

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü karşılaşmasında eşitlik bozulmadı
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü karşılaşmasında eşitlik bozulmadı

Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada ceza sahası dışından Oscar Scarione'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

65. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Scarione'nin kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta Günay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

68. dakikada Ankaragücü'nün sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta kaleci Günay gole izin vermedi.

89. dakikada Akaragücü atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kitsio'nun şutunda Günay topu kontrol etti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Toska, Kana-Biyik, Papy Dijilobodji, Morais, Güray (Kenan dk. 58), Sousa (Diarra dk. 58), Maxim (Twumasi dk. 83 ?), Kayode, Muhammet (Jeferson dk. 58)

Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Chibsah, Furkan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Tiago Pinto (Sedat dk. 73), Lukasic, Saba (Cebrail dk. 83 ?), Scarione (Michalak dk. 83 ?), Rodrigues, Orgill (İlhan Parlak dk. 77)

Yedekler: Korcan, Fatih, Mahmut, Faty, Ender, Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Maxim (dk. 25 pen.) (Gazişehir FK), Scarione (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Marius Sumudica (maçtan önce), Diarra, Twumasi, Morais (Gaziantep FK), Lukasic, Pazdan, Kulusic (Ankaragücü)

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