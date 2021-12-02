Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3 golle eledi!

Maçtan dakikalar

28. dakikada Sakaryaspor, Murat Kaan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Ali Özgün, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

39. dakikada sağ kanattan sıfıra inen Kenan Özer'in ortasına iyi yükselen Sagal, meşin yuvarlağı kale önünde kafayla ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın sıfırdan içeri çevirdiği topu uçarak kafa vuruşuyla tamamlayan filelere gönderen Furkan ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

45. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan içeri sokulduktan sonra yerden yaptığı ortayı penaltı noktasında yerden sert bir vuruşla kaleye gönderen Figueiredo farkı ikiye çıkardı. 3-1

49. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ali Gürbüz'ün aşırtma vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Gaziantep savunmasından dönen topa Sakaryasporlu Kadir Ari'nin yaptığı sert vuruşu kaleci Mustafa yan direğin dibinde tokatladı.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sakaryasporlu Murat Kaan'ın yerden sert vuruşunu kaleci Mustafa'da kaldı.

72. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Oğuz'un gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

89. dakikada Kadir Ari'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün'ün vuruşunu kaleci Mustafa'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Gökmen Baltacı

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Alin Tosça (Ulaş Zengin dk. 67), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan (Recep Niyaz dk. 76), Kenan Özer (Mirza Cihan dk. 84 ?), Angelo Sagal (Ahmed El Messaoudi dk. 84 ?), Joao Figueiredo (Yusuf Türk dk. 76)

Yedekler: Ekrem, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Borven, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sakaryaspor: Fatih Gülmez, Mehmet Yıldızaç (Oğuz Yıldırım dk. 79), Arif Kocaman, Eyüpcan Delibalta, Azad Tarım (Çağlayan Menderes dk. 46), Ömer Can Sokullu (Batın Özdemir dk. 80), İrfan Akgün (Serkan Odabaşıoğlu dk. 79), Murat Kaan Çalık, Kadir Ari, Umut Sönmez, Ali Özgün

Yedekler: Yuşa Tığrak, Arif Akbaş

Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere

Goller: Sagal (dk. 39), Furkan (dk. 43), Joao Figueiredo (dk. 45) (Gaziantep FK), Ali Özgün (dk. 28) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Eyüp Can (Sakaryaspor)

Said Vakkas Yağcı

