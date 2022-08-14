Gaziantep FK, tek golle galibiyeti yakaladı

14. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
17. dakikada Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı.
19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.
47. dakikada Maxim'in verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
53. dakikada Gaziantep FK atağında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.
60. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Figueiredo'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Bahadır auta çıkardı.
81. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mirza Cihan, altıpas üzerinde topla buluştu ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret etti.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy , Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Valmir Veliu dk. 88 ?), Jevtovic, Markovic (Mirza Cihan dk. 59), Maxim, Furkan Soyalp (Abdulkadir Parmak dk. 74), Figueiredo (Tomas Pekhar dk. 74)
Yedekler: Burak Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Efe Can Saçıkara, Lourency
Teknik Direktör: Erol Bulut
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho (Ali Kaan dk. 89 ?), Abdullah Durak (Lamine Diack dk. 54), Chatzigiovanis (Jese Rodriguez dk. 54), Zahid (Ali Sowe dk. 54), Beridze (Gboly Ariyib dk. 66), Federico
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 46) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK ), Atakan, Chatzigiovanis, Lamine Diack, Mustafa,(MKE Ankaragücü)
Adem Karagöz