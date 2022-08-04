Gaziantep FK yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı 10 futbolcu için imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreni ile yeni transferler Joao Figueiredo, Lazar Markovic, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Valmir Veliu, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artar, Mustafa Eskihellaç, Abdulkadir Parmak ve Erten Ersu kendilerini Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmelere imza attı.

İmza törenine Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Başkanvekili Sezer Cihan, yönetim kurulu üyeleri ve yeni transferler katıldı.

"Bu dönemde transfer yapmak çok zor"

Törende konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, ekonomik anlamda zor bir dönemde olunmasına rağmen önemli transferler yaptıklarını söyledi. Transfer sürecinin çok zor geçtiğini belirten Başkan Akınal, "Bu dönemde transfer yapmak gerçekten çok çok zor. Özellikle Anadolu kulübü olduğumuz için pek çok oyuncu gelmek istemiyor. Hatta bazen bazı oyuncular çocuğunun okulunu bile hesaplayarak transferden vazgeçiyor. Bu nedenle imkanlar ölçüsünde en iyi transferleri yapmaya çalıştık. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Transfer süreci zorlu geçti ama önemli takviyeler yaptık"

Gaziantep FK Başkanvekili Sezer Cihan ise transfer çalışmalarının zorlu geçtiğini ve yavaş yavaş son aşamaya yaklaştıklarını ifade ederek, "Transfer dönemi zorlu geçti. Ülkesinin milli takımında oynamış tecrübeli oyuncular ve genç futbolcularla kadromuzu kurmaya çalıştık. Transfer politikasını sürdürülebilir bir takım kurmak için yürüttük. Bu doğrultuda hedefimiz öncelikle ilk 8 ve üzerinde yer almak. Bunula birlikte futbolcuların kapasitesi arttırarak gelecek 3 yılın takımını da kurmak istiyoruz. İyi bir takım oluşturduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Forvet ve orta saha transferi yapacağız, orta saha Lazio'dan olacak gibi"

Transfer sürecinin devam ettiğini ve önemli bir iki takviye daha yapacaklarını da söyleyen Başkanvekili Sezer Cihan, "Transferleri ortak kararla yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir forvet, bir orta saha mevkiine transfer yapacağız. Bu transferler için görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Orta sahaya alacağımız oyuncu Lazio takımında oynuyor. Bunları da alırsak çekirdek kadromuzu tamamlanmış olacağız" şeklinde konuştu.

"İkinci hafta maçımızı Hatay'da oynayacağız"

Gaziantep Kalyon Stadı'nın ligin ikinci haftasındaki Ankaragücü maçına yetişmeyeceğini ve bu maçı Hatay'da oynayacaklarını da açıklayan Sezer Cihan, "Gaziantep Kalyon Stadyumu'nun zemini tam hazır değil. Yani zemini riske etmek istemiyoruz. Sahamız, bu sene hava ve yağış durumu, hava sıcaklığı nedeniyle ön gördüğümüz tarihe yetişemedi. Bütün planlamamız zamanında yapıldı. Aslında sahamızda şu an maç oynanır halde ama biz riske etmek istemedik. O yüzden ligin ikinci haftasında evimizde oynamamız gereken Ankaragücü maçını Hatay'da oynayacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından imza töreni ve basın toplantı soru cevap kısmıyla devam etti.

Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen