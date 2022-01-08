Gaziantep FK'da 5 pozitif vaka

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük müsabakası öncesi yapılan korona virüs testleri ile ilgili açıklama yaptı. Gaziantep ekibi, rutin olarak yapılan testler sonucunda 5 futbolcunun testinin pozitif olarak raporlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımıza bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreci ile ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Said Vakkas Yağcı