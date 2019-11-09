Gaziantep Galatasaray Canlı Anlatım

GAZiANTEP FK:0 GALATASARAY:2

CANLI ANLATIM

48' Güray sağdan köşe vuruşu kullandı, Muslera çıktı ve topu aldı.

Oyuncu Değişikliği 46' Gaziantep'te Olkowski kenara geldi, Diarra oyundaPawel Olkowski - Souleymane

Diarra

Maç Başladı 46' İkinci yarı başladı

Gaziantep'te ilk yarı sona erdi.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi

Sarı Kart 45' Dirseği Emre Taşdemir'in yüzüne isabet eden Oğuz sarı kart gördüSarı Kart - Oguz Ceylan

Pozisyon 43' Soldan bindiren Emre'nin yerden ortasında Feghouli kale sahasından vurdu ve topu ağlara gönderdi.

42' GOL! Feghouli attı! Galatasaray farkı ikiye çıkarıyorGol - Sofiane Feghouli

Pozisyon 38' Solda sıfırdan içeri giren Emre'nin geriye doğru pasında Feghouli'nin vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

Pozisyon 36' Feghouli'nin pasında ceza alanında topla buluşan Adem'in dönerek vuruşunda top savunmadan döndü.

26' Babel'in pasında ceza alanına giren Adem sağ çaprazdan kaleyi denedi ancak kötü vurdu. Aut.

Pozisyon 23' Gaziantep savunmasında Chibsah'dan seken topa Ömer çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

23' Gaizantep savunmasında Chibsah'dan seken topa Ömer çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

Deplasman Golü 22' GOL! Ömer Bayram müthiş attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Ömer Bayram

Pozisyon 21' Ömer sağdan köşe vuruşu kullandı, Adem ön direkten aşırtmak istedi ancak savunmaya çarpan top yine kornere çıktı.

Pozisyon 18' Twumasi sağdan sıfıra indi, ortasında Kayode'ye gelen topu Ahmet dışarı yolladı.

Pozisyon 16' Ömer ve Olkowski ayağa kalktı. Oyun devam ediyor.

Pozisyon 15' Ömer Bayram ile Olkowski ceza alanı köşesinde çarpıştı ve yerde kaldı. Cüneyt Çakır sağlık görevlilerini hemen davet etti.

Pozisyon 14' Galatasaray gole yaklaştı! Soldan savunma arkasına sarkan Emre'nin ortasında Babel vurdu top auta gitti. Hollandalı için ofsayt bayrağı da havada

Pozisyon 13' Ömer'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Kana Bıyık topu karşıladı.

Pozisyon 12' Feghouli'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama kafayı vurdu top yandan dışarı gitti.

1' Maç başladı! Her İki takıma da başarılar...