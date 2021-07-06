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Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında ihraç edilen eski rütbeli emniyet personellerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda fişek ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 adet sikke geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM) Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ve Çorum illerinde düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda KHK ile emniyetten ihraç edilen ve aralarında eski rütbeli emniyet mensuplarının da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2016 ve 2017 yıllarında 5 değişik KHK ile emniyetten ihraç edilen aralarında eski rütbeli emniyet personellerinin de olduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendiği açıklandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda fişek ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.

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