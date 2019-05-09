Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik Gaziantep il merkezi, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay il merkezi ve Hassa ilçesi ile Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli yapılan operasyonda 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Hava destekli operasyonlarda A.D., İ.D., H.A., A.Ç., O.Ş., M.T., M.Ş.C., T.K., S.Ö., K.A., S.K., V.H., H.K. isimli 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 232 adet dolu fişek, 3 adet şarjör, çok sayıda tabanca marka ve seri numaraları bulunan baskılar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer 11 şahıs serbest bırakıldı. Serbest kalan şahıslardan ikisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulandı.