Gaziantep-Nizip yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, eski Nizip yolu, Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden gelen Kamil Akgün yönetimindeki 27 ALM 024 plakalı araç, karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 06 BAG 967 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Kamil Akgün yönetimindeki 27 ALM 024 plakalı aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Korkunç kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Feci kazada araç içerisinde yaralananlar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Halil Aslan



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