Gaziantep TS Canlı İzle| Gaziantep Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK, Trabzonspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan iki müsabakada ise Trabzonspor sahasında rakibini 4-1 , deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Hedef deplasmanda sezonun ilk galibiyeti almak

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Rakibini yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetine ulaşmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer bütün hesaplarını 3 puan üzerine yaptı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk maçta Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyetle ayrılarak zirveye doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takıma yeni oyun anlayışını ve sistemini empoze etmek isteyen İngiliz teknik adam, iç sahada Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Gaziantep FK deplasmanında galip gelerek iki de iki yapmanın planlarını yapıyor.

Newton bazı oyuncularını risk etmek istemiyor

Uzun süreli sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra sol üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır, sağ kasığında ağrısı bulunan Abdulkadir Parmak ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Diabate, bu hafta yapılan iki antrenmanı kaçırdı. Bu oyuncuların durumların maç saatinde netlik kazanacak. Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Bu 3 oyuncunun oynamalarına bir engel bulunmadığı belirtilirken son kararı ise Newton verecek.

Gaziantep Trabzonspor nasıl canlı izlenir?





Gaziantep Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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