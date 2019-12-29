Gaziantep Yeni Malatya Canlı İzle Bein Sports| Gaziantep Malatya Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Gaziantep Yeni Malatya canlı izle... Süper Lig'in 17. karşılaşmasında Gaziantep ile Yeni Malatya karşılaşıyor Kalyon Stadyumu'nda bugün saat 16.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. İşte beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak olan maç ile ilgili detaylar...

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode

Yeni Malatyaspor: Özer, Rahman, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Guilherme, Gökhan, Fofana, Jahovic

Gaziantep Yeni Malatya nasıl canlı izlenir?

Gaziantep Yeni Malatya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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