İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk’ün Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain hava saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Hatice ve baba Osman Ertürk, gözyaşlarına boğuldu. İstiklal Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Ertürk'ün şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti.

Şehit Ertürk'ün cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Metin Faruk Tamer
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.