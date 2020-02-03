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Gaziantep'e şehit ateşi düştü |Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler

Gaziantep'e şehit ateşi düştü |Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler
Gaziantep'e şehit ateşi düştü |Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler’in Gaziantep’teki baba evine ateş düştü.

 İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker ve 1 sivil personel şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehit Özler'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Metin Faruk Tamer - Mehmet Bulut
 

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