Gaziantepli kadınlardan hummalı 'yuvalama' hazırlığı

Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi ve en özel yemeklerinden yuvalama, yapım aşamasındaki tüm zorluklara değen bir tat olarak damaklarda yerini almak için hazırlıkları başladı.

Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan ve geleneksel olarak Ramazan bayramında tüketilen yuvalama yemeğini yapan girişimci kadınlar bir araya gelerek hummalı şekilde çalışıyor. Ramazan ayının son haftalarına girilince Gaziantep genelinde Antep yöresine ait yuvalama yemeği minik minik yuvarlanan köftelerin nohutla ve etle buluşmasından oluşuyor. Bayram sabahı çorba gibi pişirilerek kahvaltıda tüketiliyor ve genellikle yoğurtla yapılıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalan gastronomi kenti Gaziantep'te bayram sabahlarının vazgeçilmez yemeği olan yuvalama için hazırlıklar devam ediyor. Kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti olan yuvalama için hummalı bir hazırlık içerisinde olan girişimci kadınlar bayram sabahlarının vazgeçilmez yemeği olan yuvalama için ramazan boyunca sahura kadar çalışarak vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

Uğur Dönek - İbrahim Halil Aslan

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