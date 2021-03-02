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Gaziantepliler güle oynaya kebapçılara akın etti

Gaziantepliler güle oynaya kebapçılara akın etti
Gaziantepliler güle oynaya kebapçılara akın etti

Gastronomi kenti Gaziantep'te aylardır kebabı özleyen vatandaşlar kısıtlamaların gevşetilmesiyle kebapçılara akın ederken, uzun süredir müşteri kabul edemeyen kebapçılar ise kontrollü normalleşmeyle birlikte müşterilerini müzik, halay ve türkülerle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme açıklamasının ardından yayınlanan Covid-19 risk değerlendirme haritasında orta riskli grupta yer alan Gaziantep'te lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul etmeye başladı. Gastronomi kenti Gaziantep'te kebapçılar kararı büyük bir sevinçle karşılarken, sabah saatlerinde gelen müşterilerini türkü ve halaylarla karşıladı.

'Garsonlar ellerinde tepsiyle oynadı'

Çalınan türküler eşliğinde müşterileri kapıda karşılayan kebapçılar, yeniden eskiye dönmenin sevincini oyunlar oynayarak yaşadı. Ellerindeki tepsilerle oynayan çalışanlar, kimi zaman göbek attı kimi zaman ise halay çekti.

'Bugün bizim bayramımız'

Bugün kendilerinin bayramı olduğunu ifade eden kebapçı Mehmet Taşdelen, “Bugün bizim bayramımız oldu aylardır bu süreç devam ediyordu. Gelen müşterilerimizi cümbüş, çalgı ve şarkılarla karşılıyoruz, çünkü yasaklar kalkınca bizim sevincimiz oldu. Sabah 06.00'dan beri boş durmuyoruz. Sanki bir marketten bedava ürün dağıtılmış gibi sabah 06.00'dan beri full çalışıyoruz. 2 porsiyon, 4 porsiyon yiyenler var. Covid-19 tedbirimizi alıyoruz. Mesafeye dikkat ediyoruz, 45 masamız vardı 22'ye düşürdük” diye konuştu.
Kapıdaki karşılama nedeniyle şaşıran vatandaşlar ise çok özledikleri kebapları aylar sonra doya doya yemenin mutluluğunu yaşadı.

Lider Olgun - Resul Yanbul
 

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