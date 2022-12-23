Gaziantep'te 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İslahiye Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi tren garında Elazığ-Adana seferini yapan trende 2 yolcudan şüphelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle şüpheli 2 yolcunun üzerinde ve yanında bulunan paketlerde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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