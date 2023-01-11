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Gaziantep'te 134 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 134 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te 134 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son 3 günde yapılan operasyonlarda 134 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 14 organizatör yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilirken adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te 134 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle 7-10 Ocak 2023 tarihleri arasında “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti'nin önlenmesine yönelik 10 ayrı operasyon yapıldı. Hudut birliği ve komando destekli özel timler tarafından yapılan operasyonlarda toplam 134 düzensiz göçmen ve bu göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 15 organizatör yakalandı. Organizatörler gözaltına alınırken suçta kullanılan 8 araca el konuldu. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 15 organizatörden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 134 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Said Vakkas Yağcı
 

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