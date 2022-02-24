Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 38 bin 400 adet boş makaron, 15 bin 800 adet dolu makaron ve 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı