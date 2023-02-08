Gaziantep'te 4 aylık Duru bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan İHH ekibi, enkaz altında bir bebeğin yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla, depremden yaklaşık 50 saat sonra enkaz altındaki 4 aylık Duru bebek sağ çıkarıldı. Ekipler, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, bebeğin enkaz altında çıkarılma anları kameraya yansıdı.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

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