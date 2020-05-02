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Gaziantep'te 4 kişide koronavirüs çıktı

Gaziantep'te 4 kişide koronavirüs çıktı
Gaziantep'te 4 kişide koronavirüs çıktı

Gaziantep'ten Yavuzeli ilçesine gelen 4 kişilik ailede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aile tedavi için hastaneye kaldırılırken mahalle karantinaya alındı.

Gaziantep'te bir fabrikada çalışmakta olan N. K., sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşi eşi P.K., 2 çocuğu N.K ve K.K. ile birlikte Yavuzeli ilçesi Yarımca mahallesine bağlı Dereköy mezrasında ikamet eden babası ve H.K'nin yaşadığı eve gitti. 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından N.K., baş ve boğaz ağrısı şikayetleri ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastaneye gitti. Burada şüphe üzerine yapılan korona virüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. N.K.'nin eşi ve çocuklarında da yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine 4 kişilik aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, N.K'nin babasının kaldığı Yavuzeli ilçesindeki eve de gönderilen ambulans ile evine de gönderilen ambulansla Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ambulans Yavuzeli Yarımca mahallesine bağlı Dereköy mezrasına gönderilerek, baba H.K ve anne M.K., korona virüs testi yapılmak üzere Gaziantep'teki bir hastaneye kaldırıldı.

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