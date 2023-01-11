Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Naci Topçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk hastanesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Volvo marka lüks cip ile 27 V 8001 plakalı Ömer Y. idaresindeki Volkswagen marka otomobil çarpıştıktan sonra karşı şeride uçarak tam tersi istikametteki Burak N. idaresindeki 27 DG 470 plakalı hafif ticari araç ve D.K. idaresindeki 27 DK 124 plakalı Skoda marka cipe çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü, 4 kişi yaralandı

4 aracın da hurda halinde geldiği feci kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedaviye aldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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