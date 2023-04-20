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Gaziantep'te 5 milyon liralık vurguna darbe

Gaziantep'te 5 milyon liralık vurguna darbe
Gaziantep'te 5 milyon liralık vurguna darbe

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 milyon lira değerinde 372 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olaylarıyla mücadele çerçevesinde 1-19 Nisan 2023 tarihleri arasında 6 ayrı kaçak cep telefonu operasyonu yaptı. İcra edilen 6 ayrı operasyon sonucunda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 372 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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