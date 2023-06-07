Gaziantep'te 7 bin dönüm buğday tarlası yandı

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarındaki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat içerisinde 7 bin dönümlük buğday tarlası kül olurken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın devam ederken, ekiplerin de kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te tarla yangını Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ni tehdit ediyor



İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında başlayan yangında 7 bin dönümü aşkın buğday tarlası kül olurken, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Alevler, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayan ve bölgede bulunan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'nin bulunduğu bölgeye doğru ilerliyor. Tehdit altında bulunan Merkez'in alevlerin ulaşmaması için çalışma yürüten ekipler, yangının önünü keserek kontrol altına almaya çalışıyor.

İslahiye Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yangının başladığı ve dağıtım merkezinin bulunduğu bölgede inceleme yaparak ekipleri yönlendiriyor.

Bölgede bulunan birçok itfaiye ekibi ve iş makinesinin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

Mehmet Gökhan Özbal



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