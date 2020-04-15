İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 998 araç kara listeye alındı

Gaziantep'te 998 araç kara listeye alındı
Gaziantep'te 998 araç kara listeye alındı

Korona virüs salgını nedeniyle il dışından Gaziantep'e gelen 998 araç kara listeye alındı. Daha önce kara listeye alınıp karantina kurallarını ihlal eden 280 araca ise işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü korona virüs salgınına yönelik tedbirler alıp çalışma yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, il dışından Gaziantep'e gelen ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından tespit edilen 998 araç kara listeye alındı. Kara listeye alınan 998 aracın Plaka Tanıma Sistemi ( PTS ) ile 14 gün boyunca takip edilecekleri ve karantina sürecine uymayan araçlara ceza verileceği açıklandı.

Çalışmalar sonucu, daha önce kara listede kayıt altında bulunan ve 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 280 araca ise işlem yapıldı. Kara liste üzerinden takip edilen ve 14 günlük gözlem ve izleme süresi sona eren 87 araç sistemden çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.