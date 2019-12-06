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Gaziantep'te av bayilerine ‘ruhsatsız silah' operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te av bayilerine ‘ruhsatsız silah' operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te av bayilerine ‘ruhsatsız silah' operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep’te ruhsatsız silah imal ve ticareti yapan av bayilerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte izinsiz olarak ateşli silah imal etmek, nakletmek ve satmak suçları ile ilgili 4 av bayisi ve bayi sahiplerine ait ikametlere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 84 adet gerçek tabancaya çevrilmek üzere hazır halde bulunan kuru sıkı tabanca, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 2 adet 6136 SKM kapsamında tüfek, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 53 tabanca sürgüsü ve üst kapak, çok sayıda tabanca parçası ve şarjörü, kuru sıkı tabancaları gerçeğe çevirmede kullanılan çok sayıda materyal, 2 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ve çok sayıda muşta ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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