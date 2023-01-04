Gaziantep'te ayılar kış uykusunu unuttu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sakinlerinden ayılar kış uykusunu unuttu. Doğada çekildikleri mağara ve inlerinde beslenme ihtiyacını azaltmak amacıyla 5 ile 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren ayılar hayvanat bahçesindeki konfor ve sıcaklıktan dolayı bu yıl da kış uykusuna yatmadı. Hayvanat bahçesi görevlileri tarafından bakımları yapılan ve kışlık öğünlerle beslenen ayılar, gün boyu oyunlar oynayarak ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Yaklaşık 400 tür ve 5 binden fazla hayvanın barındığı hayvanat bahçesindeki ayılar, dengeli beslendikleri için kış uykusuna yatmıyor.

Hayvanat bahçesindeki hayvanların kış uykusuna ihtiyacı kalmadığını belirten Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Ayılar kış uykusuna yatmıyor. Çünkü yazın ve kışın beslediğimiz için özellikle yılanlar sürüngenler ve boz ayılar kışın yiyecek bulamadıkları için fizyolojiklerini minimuma indirerek kış uykusuna yatıyorlar. Ama biz sürekli olarak onlara rutin yazlık ve kışlık olarak beslediğimiz için bu hayvanların kış uykusuna ihtiyacı yoktur” diye konuştu.

İbrahim Halil Aslan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.