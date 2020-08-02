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Gaziantep'te bayramın 3. gününde sokaklar boş kaldı

Gaziantep'te bayramın 3. gününde sokaklar boş kaldı
Gaziantep'te bayramın 3. gününde sokaklar boş kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ilden biri olarak gösterdiği Gaziantep’te bayramın 3. günü sokaklar adeta boş kaldı.

Gazianteplilerin evde kalmayı tercih ederken insan yoğunluğu ile sık sık gündeme gelen kentin en işlek cadde ve sokakları boşaldı.

Kurban bayramının 3. gününde kentin önemli ticaret merkezi olan Gaziler Çarşı'sında birçok esnaf dükkanlarının kepenklerini açmadı.

Öte yandan emniyetin ise, maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor. Son 24 Saatte Gaziantep'te yapılan denetimlerde 2 bin 768 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiklerinden dolayı idari yaptırım uygulandı. Uygulama kapsamında denetlenen 551 işyeri den 2'sine cezai işlem uygulandı.

Resul Yanbul
 

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