Gaziantep'te bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
4 kişi yaralandı
Kavga sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Said Vakkas Yağcı
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