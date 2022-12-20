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Gaziantep'te bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Gaziantep'te bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
Gaziantep'te bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

4 kişi yaralandı

Kavga sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Said Vakkas Yağcı

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