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Gaziantep'te bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 2 iş yerine yönelik yapılan operasyonda bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 75 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 iş yerine yönelik kaçak akaryakıt ve nargile tütünü operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda bin 500 litre kaçak akaryakıt, 2 adet fiber tank ve 75 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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