Gaziantep'te bir haftalık bebek çöpte ölü bulundu

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde çöp atmak isteyen vatandaşlar, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirledi.

Bir haftalık bebek, gece saatlerinde çöpe bırakılmış

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede bebeğin bir haftalık olduğu ve gece saatlerinde çöpe bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Çöpe bırakılan bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Jandarma ekipleri, bebeği çöpe bırakan şahıs yada şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Said Vakkas Yağcı