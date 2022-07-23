Gaziantep'te bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları kamerada

Olay, 22 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir oto uygulama ve yıkama merkezinde yaşandı. İddiaya göre, erken saatte iş yerine gelen genç bir şahıs, çok acil lavabo ihtiyacı olduğunu söyledi. İş yeri çalışanları da genç şahsa yardımcı olarak lavabonun üst katta olduğunu ve kullanabileceğini söyledi.

Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Daha sonra üst kata çıkan şüpheli şahıs, lavaboya giderken kapısı açık çalışma ofisine girerek masada duran bilgisayarı çaldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzü net şekilde görülen şahsın, çalışma ofisine girerek bilgisayarı alması ise dikkat çekti.

"Acil lavabo ihtiyacı için geldi bilgisayarı çaldı gitti"

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası iyilik yapmak isterken kötülüğe maruz kaldıklarını söyleyen ve maddi-manevi kaybı olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Umut Bayram Temur, "Yani bu olay tamamen iyi niyetin suiistimalidir. Şahıs, acil ihtiyacı olduğunu söyleyerek lavaboyu kullanmak istiyor. Biz de insanı bir durum olduğu için müsaade ediyoruz. Sonrasında şahıs yukarı çıkıp ofisin kapısını açık görünce masanın üstündeki bilgisayarı çalıyor" dedi.

"Yaklaşık 100 bin liralık kaybımız var, bilgisayardan çok bu verileri kaybettiğimize üzüldük"

İyi niyet sonucu maruz kaldıkları hırsızlık olayının ardından yaklaşık 100 bin liralık bir kayıp yaşadıklarını söyleyen Temur, "Bu olay sonrası ciddi bir mağduriyetimiz söz konusu. Burada bilgisayarın maddi değerinden çok içerisinde bulunan oto uygulama programları, veriler, müşteri bilgileri, datalar, şirket bilgileri, araç yazılımları, yani her şeyimiz o bilgisayarın içindeydi. Umarım emniyet ekipleri şahsı ve bilgisayarımızı kısa sürede bulur. Çünkü bilgisayarın kendi maliyeti ve içindeki programlarla beraber yaklaşık 100 bin liralık kaybımız var. Burada bizi üzen bilgisayardan çok bu verileri kaybetmemiz oldu" şeklinde konuştu.

"Artık su isteyen su bile vermeyeceğim"

Yaşanan bu tarz olaylarının insanların iyi niyetlerini zedelediğini de aktaran iş yeri sahibi Temur, "Artık su isteyen su bile vermeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bu tür olaylar insanların iyi niyetlerini zedeliyor. Artık insanlığımızı başka yerlerde başka şekilde yapacağız. Çünkü böyle saçma bir olay yok" diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı



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