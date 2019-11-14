Gaziantep'te cami inşaatında iskele çöktü: 1 işçi kayıp

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskele çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda 1 işçi ise kayıp. Korkut isimli işçinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 saattir süren arama çalışmalarında işçiye henüz ulaşılamazken, moloz yığınlarının altından ise kayıp işçiye ait olduğu belirtilen cep telefonunun sesinin geldiği öğrenildi.

Mehmet Bulut - Said Vakkas Yağcı