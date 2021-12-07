Gaziantep'te çenç oto operasyonu! Polis, İHA'nın görüntülerinden tespit etti...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numarasını keserek ya da kopyalayarak satışı mümkün olmayan araçlara işleyen ya da kaynakla sabitleme yöntemiyle piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ekipler, 30 ilde 55 araçta yaptıkları incelemeler sonucu 14 aracın şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti. Baskında olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

İHA'nın görüntüleri ile tespit yaptılar

Polisler, change edilen ağır hasarlı araçların kazalı yani orijinal çenç edilmeden önceki hallerini tespit etmek amacıyla İhlas Haber Ajansı'nın çektiği fotolardan faydalandı. Ekiplerin, İHA'nın olay anında yapmış olduğu haberlerde kullanılan görüntülerden araçların son hallerini karşılaştırarak, çenç otoları tespit ettiği öğrenildi.

Ahmet Demir